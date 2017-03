Incidente tra due pullman per l’aeroporto: tamponamento tra Flixbus e shuttle da Milano

Un’auto che “entra” in carreggiata senza dare la precedenza. Un bus che frena, per evitare l’impatto. E un secondo autobus, sulla stessa corsia, che non fa in tempo a fermarsi.

Incidente domenica sera sulla superstrada per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, teatro di un tamponamento che ha coinvolto un Flixbus diretto proprio all’aeroporto e un pullman navetta “Autostradale” partito alle 19 da Milano Centrale con destinazione Orio.

Lo schianto è avvenuto verso le 20 a poche centinaia di metri dall’aeroporto, a causa - secondo quanto raccontato da un testimone a MilanoToday - della manovra imprudente di una macchina che era ferma in una piazzola di sosta e che è rientrata in strada a pochi metri dal mezzo di “Autostradale”.

Il conducente del bus è riuscito a frenare evitando di tamponare la vettura, ma lo stesso non è riuscito a fare il guidatore del Flixbus, che ha centrato il pullman che lo precedeva.

Nell’impatto entrambi i mezzi hanno riportato alcuni danni. Il parabrezza posteriore della navetta partita da Centrale è andato in frantumi e la stessa sorte è toccata al vetro anteriore e alla scocca dell’altro pullman.

Nonostante l’incidente, comunque, nessuno dei passeggeri a bordo ha richiesto l'intervento del 118 sul posto ed entrambi i bus sono arrivati a destinazione con qualche minuto di ritardo. E con qualche, evidente, danno.