Renate, incidente tra un’auto e un pullman di pellegrini di ritorno dalla messa del Papa

Dalla gioia per l’incontro con Papa Francesco nella grande messa del popolo alla paura, tanta, per uno schianto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

Si è conclusa con un grandissimo spavento la giornata di un gruppo di fedeli che sabato sera - dopo le celebrazioni del Pontefice nel parco di Monza - è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Renate, in Brianza, in via Concordia.

Poco prima delle 19, mentre i pellegrini facevano ritorno verso casa, il loro autobus si è schiantato frontalmente, in una curva, con un’Audi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, con due ambulanze e un’auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ad avere la peggio nell’incidente sono stati i due occupanti della macchina, un ventinovenne e un cinquantanovenne finiti tra gli ospedali di Monza e Carate in condizioni comunque non gravi.

Soltanto tanta paura ma nessuna ferita, invece, per i fedeli, che potranno così conservare un ottimo ricordo della prima, storica, visita di Papa Francesco a Milano, che proprio nel parco di Monza ha detto messa davanti ad un milione di persone.