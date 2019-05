Fuoristrada perde una ruota che sfonda il parabrezza di un bus: 10 feriti

E' di dieci feriti il bilancio di un incidente avvenuto a Nerviano sulla statale del Sempione nella serata di martedì.

Tutta colpa di una ruota persa da un Suzuki Jimmy diretto a Rho che si è andata a schiantare contro un'auto e poi contro il parabrezza di un pullman della Stie in direzione opposta.

La ruota come un "proiettile"

Il bus era pieno: molti i pendolari che lo affollavano. Quelli seduti nelle prime file sono stati "investiti" dal vetro in frantumi dopo che la ruota si è fiondata contro il parabrezza. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, ma anche due pattuglie dei carabinieri e le ambulanze del 118. Le ferite più serie sono quelle di chi ha ricevuto in faccia le schegge di vetro.

Il bilancio finale è di varie persone al pronto soccorso per le cure mediche. Tutti, comunque, se la caveranno.