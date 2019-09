Incidente sul Raccordo della Tangenziale Ovest: un morto, due feriti e traffico bloccato

Un morto, due feriti lievi e traffico in tilt. Sono le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto attorno alle 16.15 di venerdì sul Raccordo della Tangenziale Ovest, Molino Dorino - Novara, zona Gallaratese a Milano.

La vittima, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è un uomo di 53 anni. I feriti, un 52enne e un 39enne, sono stati trasportati dal personale del 118 in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Incidente in Tangenziale: la vittima muore sul colpo

La centrale operativa del 118 - sul posto con ambulanza e automedica - ha spiegato che inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso ma considerando che i medici a terra hanno confermato il decesso del 53enne, il personale dell'elicottero è stato fatto rientrare.

La polizia stradale è l'incaricata di fare i rilievi. Secondo le prime informazioni nello schianto è rimasto coinvolto un mezzo pesante, presumibilmente un camion. Il traffico è stato bloccato per permettere ai soccorritori e agli agenti di lavorare.

Altro incidente grave a Corsico

In mattinata c'era stato un grave incidente a Corsico, alle porte di Milano: due persone sono finite in ospedale in pericolo di vita.