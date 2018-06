Via Dei Missaglia: incidente tra un radiobus Atm e un'auto, quattro ambulanze sul posto

E' di quattro feriti lievi il bilancio di un incidente stradale tra un radiobus Atm, linea Q79, e una Fiat Panda. Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto martedì sera attorno alle 22.30 all'incrocio tra via Dei Missaglia/via Eugenio Curiel e via Manduria, in zona Gratosoglio a Milano. Sul mezzo di servizio pubblico viaggiavano due passeggeri e l'autista.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'auto medica per soccorrere i feriti: coinvolti due ragazzini di 13 e 14 anni, un uomo di 35 e una donna di 49. Sono stati trasportati negli ospedali di Rozzano, al San Carlo e al Policlinico. Nessuno di loro ha riportato gravi ferite.

La dinamica dello scontro è ancora oggetto d'indagine per gli agenti della polizia locale. Da piazzale Beccaria fanno sapere che si è trattato di uno schianto frontale-laterale: il Radiobus, che proveniva da zona Ronchetto delle Rane su via Manduria ha preso in pieno la Panda bianca, che per correva via Curiel in direzione via Dei Missaglia.

Sul posto sono interventi anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, per rimuovere i mezzi, e il personale Atm.