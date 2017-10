Incidente in via D'Alviano: auto contro un mezzo Amsa, morta una ragazza di 25 anni

Il semaforo lampeggiava ma né il furgone dell'Amsa né la Fiat 600 blu hanno rallentato e si sono scontrati. L'impatto è stato terribile e una ragazza di 25 anni, che viaggiava sull'autovettura, è morta sul colpo. Il boato dell'incidente tra via Bartolomeo D'Alviano e via Luigi Soderini ha svegliato ha svegliato anche i residenti del quartiere Lorenteggio a Milano. Alle 5.34 di domenica sono arrivate le prime richieste d'aiuto al 118.

Il personale medico, arrivato con due ambulanze e un'automedica in codice rosso, non ha potuto fare nulla per salvare la giovane. Ferito e in gravi condizioni - anche se non sarebbe in fin di vita - il conducente della 600, un 27enne trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo Borromeo. Praticamente illeso, invece, il conducente del mezzo Amsa, un 50enne, portato in codice verde in ospedale.

La polizia locale ha fatto i rilievi per capire la dinamica dell'incidente ma 'lo studio' del caso è ancora in corso: il furgoncino ha impattato frontalmente contro il lato guidatore della Fiat, trascinando la vettura sullo spartitraffico. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.

E' il secondo incidente mortale che coinvolge mezzi dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti: martedì 5 settembre un uomo era stato travolto e ucciso da un camion dell'Amsa in via San Giusto (i dettagli).