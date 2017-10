Incidente stradale a Milano: auto tamponata travolge ragazza sul marciapiedi

Prima il tamponamento, poi una delle due vetture coinvolte ha finito la sua corsa travolgendo una ragazza di 23 anni che era sul marciapiedi. E non è tutto: la vettura che, tamponando l'altra, ha provocato l'incidente sarebbe scappata.

E' successo in via Gaudenzio Ferrari (zona Darsena - Sant'Agostino) intorno a mezzogiorno e mezzo di giovedì 5 ottobre.

La 23enne verrà trasportata al pronto soccorso in codice giallo dai sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze ed un'automedica. Per fortuna non è grave. Soccorsa dai sanitari anche la 42enne alla guida della vettura.

La polizia locale ha chiuso momentaneamente un tratto di strada e ha effettuato i rilievi dell'incidente.