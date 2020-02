Grave incidente a Milano, ragazza di 20 anni travolta e uccisa da un tram: è morta sul colpo. Video

Si cerca ancora di ricostruire la dinamica che ha portato alla morte di una giovane coreana in un incidente con un tram in piazzale Oberdan a Milano. La ragazza, di 20 anni, è stata travolta e uccisa da un tram della linea 9 nella tarda serata di lunedì, davanti a Porta Venezia. La 20enne è stata investita e uccisa davanti ad alcune amiche. Le tre donne sono illese ma sotto choc e sono state accompagnate al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Sotto choc anche l'autista del tram.

L'esatta dinamica della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno sollevato il tram ed estratto il corpo della ragazza ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.