Paura per un ragazzino di 13 anni travolto con la sua bicicletta: l'incidente a Vaprio D'Adda

Paura per un ragazzino di 13 anni a Vaprio D'Adda, nel Milanese. L'adolescente è stato travolto mentre era sulla sua bicicletta lungo via Monte Grappa, attorno alle 19.15 di martedì.

Elisoccorso a Vaprio D'Adda per un incidente

Il 13enne è stato soccorso immediatamente da un'ambulanza e un'automedica arrivate in codice rosso. Ma poi è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, a bordo del quale è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni delicate ma non in pericolo di vita. Avrebbe riportato importanti lesioni agli arti inferiori ma era cosciente.

La dinamica dell'incidente è affidata agli investigatori dei carabinieri della Compagnia di Cassano D'Adda. A loro il compito di ricostruire i fatti.