"Passa col rosso e mi travolge: prima ammette l'errore ma poi nega. Ora cerco testimoni"

Dopo un incidente stradale avvenuto giovedì 29 giugno, all'incrocio tra via Carlo Bazzi e via Spadolini, in zona Morivione a Milano, uno dei conducenti coinvolti cerca disperatamente dei testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Infatti - secondo quanto il ragazzo denuncia in post divenuto virale su Facebook - l'automobilista alla guida dell'altra vettura è passato col semaforo rosso ma, dopo una prima ammissione, su suggerimento del proprio legale ha spudoratamente mentito davanti agli agenti della polizia locale.

Il post, con tanto di foto della propria auto ribaltata, è stato pubblicato il primo luglio ed è stato condiviso circa duemila volte.

Il post di denuncia

"Come alcuni sapranno - scrive il ragazzo - il 29 sera, intorno alle 23.30 sono stato vittima di un grave incidente: percorrendo via Bazzi, direzione centro città di Milano sono stato travolto da un altro veicolo (una Mini bianca) che è passata con il rosso all'incrocio con via Spadolini. Mi ha lanciato contro il marciapiede che ha fatto da catapulta, scagliandomi in aria e facendo rotolare la mia macchina per due volte. Fortunatamente la cella di sicurezza (santa Smart) ha tenuto e sono uscito, sulle mie gambe, solo leggermente ammaccato, ma dal baule".

"Detto questo - prosegue con la denuncia - nonostante una prima ammissione di colpa, la controparte, raggiunta dal suo avvocato sul luogo dell'incidente, ha deciso di dichiarare il falso alle forze dell'ordine che, in assenza di telecamere, mi hanno lasciato il compito di cercare altri testimoni oculari, oltre ai due già censiti sul luogo dell'accaduto, per fare giustizia. Questo l'unico modo che ho di tutelarmi davanti alla disonestà delle persone che mi hanno quasi ammazzato".

"Vi chiederei - conclude con un appello - massima condivisione e supporto, sono facilmente contattabile su Facebook in caso qualcuno abbia assistito alla scena e voglia darmi una mano".