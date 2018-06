Ubriaco attraversa al buio e fuori dalle strisce: 23enne travolto in viale Forlanini, è in coma

Non ha potuto fare nulla per evitarlo. E' sbucato improvvisamente nel buio, lontano dalle strisce pedonali, e lei, una 33enne alla guida di una Toyota Yaris, lo ha travolto in pieno. Adesso la vittima dell'incidente, un ragazzo di 23 anni, lotta tra vita e la morte all'ospedale Policlinico.

Mancano pochi minuti all'una di martedì. La conducente dell'utilitaria percorre viale Enrico Forlanini - quello che porta all'aeroporto Linate - in direzione Milano. In un istante, nel buio spunta la sagoma del giovane, un cittadino somalo che, secondo quanto riferito dalla polizia locale che ha fatto i rilievi, era ubriaco. L'impatto è quasi micidiale per lo straniero.

Sul posto intervengono i medici del 118 con due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il ferito viene intubato e trasportato in coma al Policlinico. La prognosi è riservata. La 33enne, sotto choc per l'accaduto, finisce in codice verde alla Clinica Città Studi.

Arrivano anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi e comprendere meglio. La dinamica, spiegano da piazzale Beccaria, sembra molto chiara fin dal principio. Ora si attendono notizie dall'ospedale dove il 23enne lotta per restare in vita.

Nella tarda serata di lunedì, un uomo era stato investito da un'uomo a Cologno Monzese: anche le su condizioni sono molto gravi.