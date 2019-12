Terribile incidente a Gaggiano, auto finisce in un fosso: 19enne in fin di vita, grave un 17enne

Un ragazzo di 19 anni in fin di vita, uno di 17 anni ricoverato in codice rosso e altre due persone ferite in condizioni meno gravi. È il bilancio di un grosso incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato lungo la Strada Provinciale 38 a Gaggiano (Milano).

Il grave incidente a Gaggiano

A darne notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul luogo dello scontro ha inviato quattro ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Stando a quanto riferito, il più grave dei pazienti è un 19enne, G. N., che in un primo momento è andato in arresto cardiocircolatorio. Il suo cuore, spiegano dal 118, ha ripreso a battere dopo 15 minuti di rianimazione. È stato trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano. Grave, ma non in pericolo di vita, anche B. C., un 17enne portato al Niguarda con un importante politrauma.

Un uomo di 69 anni, M. A., che guidava una delle vetture coinvolte, è rimasto leggermente contuso mentre una 62enne M. M., ha riportato un trauma al torace, al bacino, alle gambe e alle braccia. È stata trasferita al San Carlo in codice verde.

Strada chiusa dopo l'incidente

A quanto pare, l'auto sulla quale viaggiavano i ragazzi e la donna è finita in un canale dopo lo schianto contro l'auto del 69enne. I vigili del fuoco hanno dovuto liberare i feriti dalle lamiere contorte dell'abitacolo. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere i soccorsi e i rilievi da parte della polizia locale di Gaggiano.