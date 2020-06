Incidente in via Bianconi a Milano: ragazzino in bici investito da un'auto

In tarda mattinata di martedì 2 giugno, per cause da accertare, un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'auto in via Bianconi (zona Vigentino).

Il 12enne, C.M., secondo quanto si è appreso, era in bicicletta ed è stato colpito con violenza dalla macchina. Nello scontro è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura rompendolo. Sul posto sono subito giunti i soccorritori del 118 Areu Lombardia con un'automedica e un'ambulanza a prestare le prime cure.

Inizialmente le sue condizioni sembravano essere particolarmente gravi, poi la situazione, fortunatamente, si è stabilizzata. Non è in pericolo di vita. Il giovane è stato portato al Niguarda per accertamenti.

La polizia locale sta ora effettuando i rilievi e raccogliendo elementi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.