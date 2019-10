Incidente in via Padova a Milano, Range Rover si schianta con furgone e 'abbatte' 6 scooter

Incredibile incidente mercoledì mattina in via Padova, dove un Range Rover nero si è scontrato con un furgone e ha poi letteralmente abbattuto sei motorini che erano parcheggiati a bordo strada.

Lo schianto è avvenuto nel tratto in direzione Loreto, in cui è presente la corsia preferenziale riservata a bus, scooter e ai mezzi autorizzati. Stando alle prime informazioni fornite dalla Locale, presente sul posto per i rilievi, il Suv proveniva da via Predabissi e dopo la rotatoria avrebbe imboccato proprio via Padova.

Dopo pochi metri, però, sarebbe avvenuto l'impatto frontale con un furgone di Cityscoot, l'azienda che offre motorini in sharing a Milano. Lo scontro è stato violentissimo, tanto che sono esplosi gli airbag del Range Rover, che ha perso una ruota e ha poi travolto gli scooter a bordo strada.

Nonostante lo schianto, sembra che nessuno sia rimasto ferito. Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico in zona.

Foto Andrea Zambardi - L'incidente in via Padova