Incidente per Reginaldo: il calciatore del Monza si schianta con il suv contro il guardrail

Martedì di paura per Reginaldo. Il 35enne brasiliano, ex attaccante di Fiorentina e Parma e attualmente in forza al Monza di Silvio Berlusconi, è infatti rimasto vittima di un incidente avvenuto sulla Teem di Milano.

Stando a quanto riferito da "Il Cittadino", il calciatore avrebbe perso il controllo del suo suv e si sarebbe schiantato contro un guardrail. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polstrada di San Donato, che hanno effettuato i rilievi del caso, soprattutto per accertare le cause dell'incidente.

Reginaldo, anche se spaventato, non è rimasto ferito e fortunatamente non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso.