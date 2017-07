Incidente in piazza Repubblica a Milano, auto si ribalta in mezzo alla strada: ferito un ragazzo

Incidente in piazza Repubblica a Milano. Nel pomeriggio di giovedì 20 luglio una Fiat Panda si è ribaltata dopo una collisione con un'altra automobile, una Nissan Micra. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.30, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Fortunatamente è rimasto contuso lievemente solo un ragazzo di 29 anni, medicato in codice verde dai sanitari.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire le cause dell'incidente. Per consentire i soccorsi una parte della corsia è stata chiusa al traffico.