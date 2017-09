Schianto tra due auto davanti al San Carlo, una si ribalta: 5 feriti, tra loro un bimbo di 7 anni

Prima lo schianto, poi il ribaltamento, le sirene e la corsa al pronto soccorso. Attimi di terrore, ma fortunatamente tutto si è risolto senza nessun ferito grave. È di cinque feriti il bilancio di un incidente in via Pio II a Milano avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre.

Tutto è successo intorno alle 17.50. Inizialmente le condizioni dei feriti, tra cui un bambino di sette anni, sembravano disperate tanto che l'azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze in codice rosso. Fortunatamente non ci sono state conseguenze tragiche: sono stati accompagnati al pronto soccorso del San Carlo in codice giallo per alcune contusioni riportate in seguito all'urto.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, intervenuta sul posto per i rilievi.

Incidente in via Pio II: si ribalta un'ambulanza

È il secondo incidente in poche ore in via Pio II: nella serata di martedì un'ambulanza con un paziente a bodo si è ribaltata davanti all'ospedale San Carlo. In quel caso un volontario era rimasto gravemente ferito.