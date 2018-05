Incidente stradale in via Rizzoli: auto ribaltata, il guidatore in ospedale

Incidente stradale in via Rizzoli nella mattinata di venerdì 4 maggio. Intorno alle undici meno un quarto una Ford si è ribaltata all'altezza del cavalcavia ferroviario, quasi all'altezza di via Padova, dopo che l'uomo alla guida aveva perso il controllo della vettura. Si tratta di un quarantenne finito in ospedale al Niguarda.

La polizia locale si è recata sul posto per mettere in sicurezza la via e studiare la dinamica dei fatti. In via Rizzoli anche i sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'uatomedica: il quarantenne è stato portato al Niguarda in codice giallo per una frattura al naso e abrasioni al volto e al torace.

I sanitari erano stati allertati in codice rosso ma poi, fortunatamente, le condizioni dell'uomo sono parse meno gravi di quanto temuto.