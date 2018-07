Milano, schianto tra due auto in via Palmanova: una si ribalta, un uomo in ospedale

Prima lo schianto, poi l'auto che finisce ruote all'aria. Attimi di paura nella serata di venerdì 6 luglio in via Palmanova, teatro di un incidente stradale.

Tutto è accaduto intorno alle 23.10 all'altezza di via Vittorio Bottego. come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei feriti — due uomini di 45 e 56 anni — sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze in codice giallo. Fortunatamente non è successo nulla di grave: i sanitari hanno accompagnato al pronto soccorso di Città Studi, in codice verde, il 45enne mentre il 56enne ha rifiutato i soccorsi.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.