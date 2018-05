Incidente stradale a Legnano: due auto si schiantano e una si ribalta

Incidente a Legnano nel pomeriggio di mercoledì 9 maggio 2018. E' successo in via Alessando Volta all'incrocio con via Spallanzani.

Nulla di grave per i conducenti delle due vetture che si sono scontrate: una Punto che stava transitando per via Volta e una Ibiza che arrivava da via Spallanzani. Questa si è ribaltata. E' successo intorno alle tre di pomeriggio.

Sul posto - per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica - la polizia locale, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 che hanno trasportato i due conducenti al pronto soccorso di Legnano: quello dell'Ibiza - un 76enne - in codice verde, l'altro - un 41enne - in codice giallo. La via è stata chiusa dai vigili durante le operazioni di soccorso.