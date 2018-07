Viale Vittorio Veneto, auto si ribalta: 70enne in ospedale

Incidente stradale a Milano in viale Vittorio Veneto venerdì 6 giugno, nel pomeriggio. Un'automobile si è ribaltata e il guidatore è stato trasportato in ospedale.

E' successo alle due e mezza di pomeriggio all'altezza del civico 28, quasi in piazza della Repubblica. Secondo quanto risulta, l'uomo - un 74enne - avrebbe perso il controllo del veicolo urtando una vettura parcheggiata sulla sinistra della strada (che è a senso unico), per poi ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti, con un'ambulanza i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. La strada è stata chiusa. Problemi anche per l'autobus 9 in direzione Centrale. L'uomo, medicato sul posto, è stato poi portato in ospedale in codice giallo.

Negli stessi minuti, due motorini si sono scontrati mentre procedevano nella stessa direzione nel tunnel della Stazione Centrale, sulla corsia preferenziale. Bloccate le linee 90, 91 e 92. I due uomini in sella agli scooter sono stati portati in ospedale in codice giallo.