Rider in bici travolto da un'auto e sbalzato sull'asfalto: incidente in via Savio a Milano

Steso a lato della strada con la testa pericolosamente a ridosso del marciapiede, il telefono poco lontano dalla mano e lo zaino per le consegne ancora in spalla. Poco distante, invece, l'auto che lo ha travolto, guidata da una ragazza visibilmente sotto shock. È il bilancio dell'incidente avvenuto in via San Domenico Savio a Milano (zona Chiesa Rossa) nella serata di domenica 13 ottobre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 20.15, come riportato dall'aziende regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Fortunatamente il rider, un ragazzo di 27 anni, non ha riportato gravi traumi: soccorso dai sanitari del 118 è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Milano, rider al centro di un'indagine della Procura

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul mondo dei rider. Nello specifico i magistrati stanno indagando sulla violazione delle norme antinfortunistiche e di sicurezza stradale ma vogliono fare luce anche sull'aspetto dello sfruttamento dei lavoratori e sull'eventuale presenza di fattorini non in regola sul territorio nazionale.

Sul caso stanno lavorando il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Maura Ripamonti, oltre la squadra specializzata di polizia giudiziaria e della polizia locale.“