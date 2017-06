Navigli: ragazzo travolto, è in gravi condizioni

Un ragazzo di 26 anni, nella notte, per cause da accertare, è stato investito da un mezzo in via Lodovico il Moro, zona Alzaia Naviglio Grande.

Il sinistro è avvenuto all'altezza di via Parenzo. Sul posto sono subito giunte, allertati dai passanti e dagli automobilisti, un'automedica e un'ambulanza.

La centrale operativa del 118 ha inviato i mezzi in codice rosso. Il giovane inizialmente sembrava molto grave. Era a terra sul pavè senza conoscenza, tramortito dal violento impatto. Poi ha iniziato a muoversi. Per fortuna lentamente le sue condizioni sono migliorate e i soccorritori hanno potuto stabilizzarlo. E' stato portato al Policlinico. E' grave per il trauma subìto anche se non è in pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire le responsabilità.