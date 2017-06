Incidente a Rozzano, si schianta con lo scooterone contro un’auto: morto un 23enne

Si è schiantato contro la portiera sinistra di un’auto che stava svoltando per entrare in un parcheggio. Poi, inevitabilmente, dopo un volo di diversi metri, è piombato sull’asfalto. E lì è rimasto, purtroppo privo di vita.

È morto così Robert Corvetto, ragazzo di ventitré anni residente a Quinto de’ Stampi, che mercoledì pomeriggio ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto verso le 17 a Rozzano, nella frazione Ponte Sesto.

Il giovane, secondo quanto finora ricostruito dalla polizia locale, percorreva via Buozzi - dove attualmente ci sono lavori in corso e restringimenti di carreggiata - a bordo del suo scooterone Yamaha X Max. Poco prima dell’incrocio con via Ariosto - per cause ancora da accertare - è avvenuto lo schianto con una Hyundai guidata da un cinquantatreenne, che sembra stesse cercando di svoltare a sinistra.

L’impatto, violentissimo, non ha lasciato nessuno scampo a Robert, morto praticamente sul colpo. Ferite lievi, invece, per il guidatore, finito in ospedale soprattutto per lo shock.

Molto conosciuto a Ponte Sesto, il ventitreenne è stato ricordato da tanti amici su Facebbok. “Si è aggiunto un angelo al paradiso - si legge in uno dei messaggi più condivisi sui social -. Continuerai a vivere nel nostro cuore . Riposa in pace Robi”. "Non ci sto credendo ancora - scrive un altro amico -. Più penso a come è successo e più mi dico che non è possibile che te ne sei andato via così. Non te lo meritavi fratello, non te lo meritavi". "Incredibile - gli fa eco un altro - come un attimo ti possa portare via da tutto. Ciao Rob".

Sul luogo della tragedia, giovedì mattina è apparso un mazzo di fiori accompagnato dal bigliettino “Roberto, Ponte Sesto è con te”. E come firma un grande cuore rosso.