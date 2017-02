Milano, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: morta una donna di 30 anni

La disperata corsa verso l’ospedale è servita a poco. Il suo cuore, purtroppo, ha smesso di battere poco dopo l’arrivo all’Humanitas.

Non ce l’ha fatta Tiziana M., la donna di trenta anni che venerdì pomeriggio è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente nel tratto cittadino dell’autostrada A1 a Rogoredo.

Verso le 14, per cause ancora in corso di accertamento, la vittima - da poco trentenne - ha perso il controllo della sua Fiat 500 mentre percorreva il Raccordo e ha finito la propria corsa incastrandosi sotto il guardrail.

Sul posto, per liberarla dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco, che l’hanno poi affidata ai soccorritori del 118, giunti a Rogoredo anche con un elicottero.

Rianimata in strada, la trentenne - nata a Milano, ma residente a Cinisello Balsamo -, è stata trasportata al pronto soccorso di Rozzano, dove poi è deceduta.

A Rogoredo, per svolgere i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Ancora ignoti, al momento, i motivi per cui la donna ha perso il controllo dell’auto.