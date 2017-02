Senza patente, né assicurazione fa incidente con l'auto contro un palo: rom 17enne grave

E' finito contro un palo della luce mentre guidava un'auto che non avrebbe potuto guidare. Ora, a soli diciassette anni, lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato con l'elisoccorso subito dopo l'incidente in via Aldo Moro a Roncello (Mb), in direzione Busnago (Mb).

Il ferito, un minore di etnia rom, secondo le prime informazioni delle autorità, potrebbe aver perso il controllo dell'auto - una Fiat Punto che dovrebbe essere di un parente del ragazzo - per colpa dell'elevata velocità ed è finito appeso al palo della luce. Il giovanissimo - chiaramente - non aveva la patente, mentre l'auto era senza assicurazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle quindici di giovedì. Sul posto, il 118 è intervenuto con due ambulanze e l'eliambulanza. Presenti anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Il ragazzo era rimasto incastrato a lungo tra le lamiere, ora è in gravissime condizioni.