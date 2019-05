Prima lo schianto, poi le sirene delle ambulanze. Infine la corsa al pronto soccorso. Lotta tra la vita e la morte al San Raffaele il motociclista di 60 anni che è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via Rombon a Milano (zona Lambrate) nella mattinata di martedì 21 maggio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 9.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 60enne, in sella a una moto, sia rovinato a terra dopo una collisione con un'automobile.

Le sue condizioni sono susito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Stabilizzato, è stato accompagnato in codice rosso al San Raffaele, secondo quanto trapelato la prognosi sarebbe riservata e avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano; sull'arteria stradale si sono verificati rallentamenti.