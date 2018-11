Incidente di via Chinotto, addio a Rosaria Ida Colia. Michele Bravi annulla ogni concerto

La vittima dell'incidente mortale di via Chinotto si chiamava Rosaria Ida Colia. Milanese, aveva 58 anni. Grande appassionata di due ruote, lavorava insieme ai parenti in via Bozzi, in un rivenditore concessionario di motociclette.

La sua scomparsa ha destato molto dolore e choc nella comunità del quartiere, che la conosceva bene. Rosaria era esperta di moto e motori, e mai avrebbe pensato che l'ultimo respiro sarebbe stato sulla "sua" Kawasaki. Sui social, il racconto di una vita bella e piena, l'amore per la musica e David Bowie e i Rolling Stones, i viaggi, la Sardegna, con il mare cristallino. Lascia una sorella.

Michele Bravi: "Sconvolto"

Nel frattempo, proseguono le indagini delle forze dell'ordine per capire la dinamica dello scontro, che ha coinvolto l'ex vincitore di X Factor Michele Bravi. "Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del sinistro. Quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele. In questo momento nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati. Nello specifico: i due live di domenica 25 novembre presso il Teatro Principe di Milano sono annullati, il live di mercoledì 28/11 a Roma presso la location Largo Venue annullato. Vi preghiamo di rispettare il silenzio di Michele in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze", ha scritto lo staff dell'artista.

Tuttavia, parrebbero essere pochi i dubbi sulla dinamica del sinistro: una manovra improvvisa da parte di Bravi, a bordo di una Bmw Drive Now, avrebbe provocato lo scontro mortale. Per lui potrebbe esserci l'accusa di omicidio stradale.