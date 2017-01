Incidente a Rozzano: ha un malore mentre guida l'auto e finisce fuori strada, uomo grave

Ha un malore mentre guida la propria automobile e fa un incidente stradale. E' ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Humanitas di Rozzano, un uomo di sessantacinque anni.

L'incidente - nel quale nessun altro veicolo è rimasto coinvolto - è avvenuto lunedì pomeriggio, lungo via dell'Ecologia a Rozzano.

L'Azienda regionale emergenza urgenza, allertata alle 15.26, ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Le condizioni del ferito, però, si sono dimostrate fin da subito più gravi - non è chiaro se a causa del malore o dei traumi post incidente, secondo quanto comunicato dal 118 - e l'uomo è ricoverato in codice rosso.

In via dell'Ecologia è intervenuta pure la polizia locale di Rozzano per fare i rilievi e comprendere meglio la dinamica.