Incidente stradale a San Donato Milanese: donna travolta, è in coma

Gravissimo incidente a San Donato Milanese nella mattinata di venerdì 11 agosto 2017.

Una donna di sessantuno anni è in coma all'ospedale San Raffaele, trasportata in elicottero dai sanitari del 118. è stata travolta da una vettura.

Sul posto la polizia locale sandonatese. Lo schianto è avvenuto dieci minuti prima di mezzogiorno in via Rodolfo Morandi, non lontano dal Policlinico di San Donato.

E nella prima mattinata di venerdì, a Milano, tragedia in strada all'incrocio tra via Virgilio Ferrari e via Campazzino: un 31enne, a bordo di una Mini d'epoca, è stato tamponato da un van Mercedes. Purtroppo è deceduto sul colpo.