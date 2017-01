Grave incidente stradale a San Donato: sul posto due ambulanze e l'elisoccorso, tre feriti

Traffico in tilt e tre persone ferite. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in via Giovanni Marcora a San Donato Milanese, lunedì due gennaio, poco prima delle otto. A scontrarsi sono state due vetture.

Ne dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato due ambulanze e l'elisoccorso. In particolare una delle persone ferite, la più grave, è stata trasportata all'ospedale Niguarda in elicottero. Gli altri feriti sono stati portati via terra al San Raffaele e all'ospedale di San Donato.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. La dinamica è al vaglio degli agenti della locale.