Incidente a San Donato, anziano travolto da un'auto si rompe il fermore e il bacino: è grave

Grave incidente nella mattinata di giovedì a San Donato Milanese, in via Felice Maritano. Un uomo di 74 anni è finito in condizioni delicate all'ospedale San Raffaele dopo essere stato travolto da un'auto poco dopo le 11.

Grave incidente a San Donato Milanese

Sul posto sono intervenuti gli uomini e le donne dell'Azienda regionale emergenza urgenza, con ambulanza e automedica. Il ferito, stando a quanto riferito, avrebbe riportato una frattura del bacino e di un femore, così come un importante trauma all'addome ma era cosciente.

La dinamica dell'incidente è ora affidata agli agenti della polizia locale di San Donato che sul posto sono intervenuti con diverse pattuglie.