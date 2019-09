Incidente in via Sant'Elia a Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave un uomo

È stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale del San Carlo il motociclista di 42 anni che è rimasto coinvolto in un incidente in via Antonio Sant'Elia a Milano nella serata di sabato 14 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 23.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia rovinato a terra in seguito a un contatto con un'automobile. Soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in codice rosso al San Carlo, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma addominale.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.