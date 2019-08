Schianto sulla Vigevanese, auto si ribalta: un uomo in ospedale

Incidente stradale nella notte sulla statale Vigevanese (ss494) in provincia di Milano. Nello schianto è rimasta ferita una persona ed un'auto si è ribaltata.

E' successo a Trezzano sul Naviglio, nel tratto di Vigevanese denominato viale Leonardo da Vinci, all'altezza del chilometro 5, non lontano dalla Tangenziale Ovest. Lo schianto nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle tre e cinquanta. Secondo le informazioni raccolte, un uomo è rimasto ferito in seguito al ribaltamento della vettura ed è stato portato in ospedale, al pronto soccorso, in codice giallo.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco per assistere nelle operazioni del caso.