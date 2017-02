Incidente a Peschiera Borromeo: scontro frontale, cinque feriti tra cui due bambini

Incidente stradale a Peschiera Borromeo nel pomeriggio di domenica 12 febbraio. Intorno alle quattro e un quarto, due autovetture si sono schiantate frontalmente in via Bruno Buozzi (circonvallazione Idroscalo est).

Cinque le persone coinvolte: una bambina di cinque anni ed un bambino di undici, poi una donna di 44 anni e due uomini di 47 e 62 anni. Le due auto coinvolte sono una Mercedes ed una Peugeot. Ad una prima ricostruzione - comunque da verificare - sembrerebbe che la Mercedes abbia invaso la corsia opposta per motivi da chiarire.

Sul posto i soccorsi del 118 con quattro ambulanze, un'automedica e l'ausilio dell'elicottero da Linate. Presenti anche i vigili del fuoco. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Peschiera e di San Donato.

Attimi di paura per quello che pareva a prima vista un principio d'incendio sulla Mercedes. Dalle testimonianze raccolte, sembra che alcuni passanti abbiano utilizzato un estintore e poi abbiano aiutato le persone ad uscire dalla vettura. L'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) riferisce che i cinque feriti sono stati tutti portati in codice giallo in ospedale, tra quello di Melegnano, il San Raffaele e il Policlinico: nessuno si trova in gravi condizioni.