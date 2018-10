Milano, incidente in viale Tibaldi: schianto tra camion e scooter, gravissima una donna

Grave incidente stradale mercoledì mattina in viale Tibaldi a Milano. Pochi minuti prima delle 8, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un camion si sono schiantati tra loro sulla corsia preferenziale all'incrocio tra via Meda e la circonvallazione.

Ad avere la peggio è stata una donna di quarantotto anni che si trovava a bordo del mezzo a due ruote. Nell'impatto, molto violento, la vittima ha riportato traumi alla gamba, al torace, al volto e alla testa.

Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, la 48enne è stata trasportata in codice rosso al Niguarda di Milano: stando a quanto appreso, al momento dell'arrivo al pronto soccorso era sveglia, ma le sue condizioni sono gravi.

In viale Tibaldi sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire cause e responsabilità dell'incidente. I ghisa hanno chiuso al traffico la preferenziale in direzione piazza Napoli, costringendo i mezzi Atm a deviare. In tilt la circolazione in tutta la zona.