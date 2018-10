Incidente in piazzale Loreto, falcia due uomini in scooter e fugge: è caccia all'auto pirata

Ha travolto due persone che viaggiavano in scooter e poi è scappato. Nella fuga, però, ha perso la targa della sua auto, che adesso potrebbe incastrarlo.

Grave incidente all'alba di sabato in piazzale Loreto, dove due uomini - un 36enne e un 42enne - sono stati investiti da un automobilista che è poi andato via senza prestare loro soccorso. Lo schianto è avvenuto alle 5.30 all'altezza del semaforo che porta all'imbocco di corso Buenos Aires.

Nell'impatto, i due uomini sono stati sbalzati via dal motorino ma fortunatamente non hanno riportato ferite gravissime. Uno di loro è stato accompagnato in codice giallo alla clinica di Città Studi, mentre l'altro in verde al Niguarda.

Sulle tracce del pirata ci sono già gli agenti della polizia locale, che sull'asfalto hanno trovato la targa di una macchina.

Gli stessi ghisa stanno dando la caccia anche a un secondo autista pirata. Due ore prima, infatti, tra viale Monza e via Bolzano - a poche centinaia di metri da Loreto - un Suv ha travolto una Lancia Ypsilon con due donne a bordo ed è fuggito. Una delle due ragazze è ricoverata in condizioni gravissime al San Raffaele.