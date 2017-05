Incidente stradale tra un'auto e uno scooter: padre e figlio in ospedale

Incidente stradale tra un'auto e uno scooter all'incrocio tra via Alberto Mario e via Mosè Bianchi, in zona Fiera. E' successo nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio intorno alle sei e mezza.

Nell'impatto sono rimasti feriti un uomo di 45 anni e un bambino di 8, padre e figlio, che erano in sella allo scooter. Secondo quanto riferito a MilanoToday, il bambino nella caduta avrebbe perso il casco. Entrambi erano comunque coscienti all'arrivo dei soccorsi sanitari del 118, che sono intervenuti con un'ambulanza.

Padre e figlio sono stati portati all'ospedale San Carlo, entrambi in codice verde. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi dell'incidente.

Si tratta dello stesso incrocio nel quale, il 27 maggio 2015, un motociclista morì in seguito ad uno scontro con un'automobile. Si tratta di un incrocio "maledetto", in cui gli incidenti accadono troppo spesso. Secondo alcuni residenti occorrerebbe porre segnalazioni e/o limiti di velocità lungo via Mosè Bianchi.