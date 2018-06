Milano, schianto tra un'auto e uno scooter in viale Tibaldi: grave un ragazzo di 30 anni

Prima lo schianto, poi le sirene delle ambulanze e la corsa in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Lotta tra la vita e la morte lo scooterista che nella notte tra giovedì e venerdì 22 giugno è rimasto coinvolto in un grave incidente all'incrocio tra viale Tibaldi e via Giovanni Pezzotti.

Tutto è accaduto tre minuti prima della 1 di notte, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando il 31enne, a bordo del suo Piaggio Liberty, è rovinato a terra dopo una collisione con una Ford Fiesta. Il centauro è stato soccorso da un'ambulanza e un'automedica, successivamente i sanitari lo hanno accompagnato a sirene spiegate al pronto soccorso del Policlinico, le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.