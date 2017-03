Incidente a Cinisello Balsamo, finisce con lo scooter sotto un tram: gravissima una donna

Drammatico incidente martedì pomeriggio in via Gorki a Cinisello Balsamo, a due passi dall’ospedale Bassini.

Verso le 16, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di trenta anni ha perso il controllo del proprio motorino ed è caduta al suolo, terminando la propria corsa sotto un tram della linea 31, che viaggiava nel senso opposto.

La vittima è rimasta incastrata e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Milano, che dopo aver estratto la trentenne da sotto il tram l’hanno consegnata alle cure dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze e un’auto medica.

La donna è stata stabilizzata sul posto e trasportata in prognosi riservata, in condizioni gravissime, all’ospedale Niguarda di Milano. Portato al Bassini, invece, il tranviere, un uomo di cinquantuno anni, visibilmente sotto shock.

I rilievi del caso sono affidati agli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo. Dalle prime ricostruzioni, sembra che la donna abbia perso il controllo del motorino da sola, senza coinvolgere nessun altro mezzo nello schianto.