Milano, incidente in via Comboni: ragazzina di 17 anni si schianta con lo scooter, è gravissima

Al momento di imboccare la curva avrebbe perso il controllo del motorino. Quindi, senza più riuscire a "tenere" la strada, avrebbe impattato contro il marciapiede. E a quel punto lei e la sua amica sarebbero volate sull'asfalto.

Gravissimo incidente verso le 10.30 di lunedì mattina in via Comboni, zona Bruzzano a Milano, dove due ragazze di diciassette e venti anni sono rimaste ferite dopo uno schianto in scooter.

Ad avere la peggio è stata la più giovane delle due, che si trovava alla guida del mezzo, uno Scarabeo 125. La ragazzina, soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Stando a quanto appreso, nell'incidente ha riportato traumi al cranio, al volto, all'addome e agli arti inferiori: le sue condizioni sono gravissime. Meglio è andata alla ventenne, che viaggiava come passeggera e che ha riportato soltanto una ferita lieve a una gamba: anche lei è stata ricoverata al Niguarda, ma in codice verde.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Secondo una prima ricostruzione dei ghisa, nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. La 17enne, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del motorino in curva - poco prima dell'incrocio con via Giuditta Pasta - e avrebbe finito la propria corsa contro il marciapiede per poi schiantarsi al suolo.