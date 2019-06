Sebastian, il 32enne morto in un incidente con la moto: tornava dal lavoro ed è stato 'falciato'

Aveva appena finito il suo turno di lavoro notturno ed era sulla strada di ritorno, ma a casa, Sebastian Failla, non ci è mai arrivato. L'uomo, 32 anni, è morto dopo che con la sua moto si è scontrato con un'automobile, all'alba di domenica, intorno alle 6.30. Il suo cuore ha smesso di battere lungo la Strada provinciale 30, a Vermezzo con Zelo (Milano).

Il motociclista, un operaio italiano nato a Cuggiono ma residente a Sedriano, ha avuto la peggio nell'incidente stradale tra la sua Kawasaki e una Toyota Aygo guidata da una ragazza filippina di 28 anni. Stando alle prime informazioni dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, sembra che la donna abbia svoltato improvvisamente senza dare la precedenza.

Il centauro e la sua moto, dopo lo scontro, avrebbero fatto un lungo volo. La Kawasaki è stata ritrovata a 50 metri, secondo quanto riferito, segno che la velocità era sostenuta.

I soccorsi con l'elicottero a Zelo Surrigone

L'Azienda regionale emergenza urgenza sul posto ha inviato un'ambulanza con l'equipe infermieristica e un elisoccorso - partito da Como - con i medici.

Il personale del 118 non ha potuto fare nulla per salvare la vita di Sebastian Failla, un giovane appassionato di motori e pieno di vita. Il 118 ha soccorso la donna di 28 anni, che viaggiava sulla vettura. La donna è stata accompagnata in codice verde all'ospedale di Magenta, era in stato choc per l'accaduto.