Pauroso schianto sulla statale: ferita anche una bimba di sette anni

Paura sulla strada statale 11 a Sedriano, estrema periferia ovest di Milano, dove tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente. A rimanere ferite a causa dell'impatto sono state sei persone, tra cui una bambina di sette anni. Tutti hanno riportato contusioni, ferite e traumi di entità lieve e moderata. Nessuno - come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza - è in pericolo di vita.

Sul posto sono accorse quattro ambulanze e un elisoccorso del 118. Tutti gli incidentati - tre uomini, tre donne e la bimba - sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale, i cinque in codice verde a quello di Magenta e il restante in codice giallo al San Carlo di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Sedriano.