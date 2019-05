Incidente a Sedriano, schianto tra un furgone e un mezzo pesante: 56enne in coma

Un furgoncino distrutto e un uomo di 56 anni in coma, trasportato con l'elisoccorso in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano.

Gravissimo incidente nella mattinata di giovedì a Sedriano. Alle 7 del 9 maggio lungo la strada provinciale 239, all'altezza del sottopasso dell'autostrada A4 Milano-Torino, per cause in corso di accertamento un mezzo pesante e un furgoncino si sono scontrati.

I soccorsi

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza, l'automedica e l'elicottero del 118. A riportare conseguenze più gravi in seguito allo schianto è stato un uomo di 56 anni, C.A., che era al volante del furgoncino. L'equipe medica, con l'ausilio dei vigili del fuoco, ha estratto il ferito dalle lamiere del veicolo e l'ha trasferito in ospedale al Niguarda di Milano con l'elicottero. L'uomo, al momento dell'intervento, non era cosciente e aveva il respiro difficoltoso.

Secondo le prime informazioni, il 56enne, che versa in gravi condizioni, avrebbe riportato un importante trauma cranico. A Sedriano lungo la strada per Rogorotto (Arluno) sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.