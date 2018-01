Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale Villoresi: 44enne intrappolata sott'acqua

Prima lo schianto contro il guard-rail e poi il volo: oltre quattro metri, dentro le acque del canale Villoresi. Grave incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì 26 gennaio a Senago, hinterland milanese, in cui è rimasta ferita una donna di 44 anni.

Tutto è accaduto un minuto prima di mezzogiorno in via per Cesate, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto la donna dalle lamiere dell'auto.

La donna è stata medicata sul posto dai soccorritori e successivamente è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Non è in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, la polizia locale di Senago — sul posto per i rilievi — ha precisato che non ci sono altri mezzi coinvolti e che il ponte, pericolante, è chiuso al traffico da oltre un anno.