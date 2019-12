Grave incidente stradale a Seregno: motociclista di 29 anni portato in via in coma

Un ragazzo di 29 anni, C. A., lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda di Milano dopo un grave incidente stradale con la moto. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 4 di domenica, in via Toselli a Seregno.

Il grave incidente a Seregno

La moto sulla quale viaggiava il ragazzo si è scontrata con un'auto, il cui conducente è rimasto illeso. Ferito in maniera meno grave un altro 29enne che viaggiava come passeggero sulla motocicletta, F. A. Il conducente invece è stato portato in coma nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale milanese.

Per capire la dinamica dell'incidente, in via Toselli sono intervenuti i carabinieri di Seregno. I ragazzi viaggiavano su una Kawasaki Ninja che si è scontrata contro una Renault Capture. La successione dei fatti è in corso di accertamento.