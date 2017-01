Incidente mortale a Seregno: auto si ribalta, muore ragazzo 28 anni

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte, intorno alle 3 e 30, sulla Statale 36 a Seregno. Ha perso la vita Samuele Gropelli, di Arosio (Como) e residente a Mariano Comense. Video: i primi soccorsi sul posto.

Aveva 28 anni. Altre nove persone, tra cui diverse ragazze dai 19 ai 26 anni, sono state soccorse sotto choc. Erano un gruppo di amici che aveva passato la serata insieme. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato in forze soccorsi: 4 ambulanze e due automediche. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare, nonostante la tempestività dell'intervento dei sanitari.

Gli altri giovani, invece, per fortuna non in condizioni gravi, sono stati medicati sul posto dal 118. Secondo una prima e frammentaria ricostruzione, l'auto del ragazzo deceduto - una Mini Cooper - è volata in aria e si è ribaltata per un centinaio di metri. Gli amici lo seguivano con altre macchine, dopo una serata, e hanno assistito impotenti all'incidente.

Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco. Ancora da capire la dinamica e il perchè il mezzo abbia perso il controllo. Tra le prime ipotesi quella di un colpo di sonno. I ragazzi sono stati i primi a cercare di aprire la macchina e aiutare Samuele.

Il giovane è stato estratto, ma non c'era più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati su tutto il corpo. La polstrada sta raccogliendo gli elementi utili alla ricostruzione del sinistro.