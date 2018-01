Incidente a Sesto, anziano di 84 anni travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada

Prima l'urto che lo ha sbalzato sull'asfalto bagnato, poi le sirene delle ambulanze e la corsa, in codice rosso, al pronto soccorso del San Raffaele. Purtroppo è stato tutto inutile per lui — Alberto Nosotti, anziano di 84 anni residente a Brugherio — vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 26 gennaio a Sesto San Giovanni.

Il dramma è avvenuto poco prima delle 20.20 in via Giuseppe Di Vittorio all'incrocio con via Manin. L'auto, una Seat Ibiza guidata da un 50enne di Cologno, stava percorrendo via l'arteria stradale verso il centro di Sesto; lo schianto è avvenuto al semaforo quando il pedone, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando l'incrocio. Non è ancora chiaro se l’84enne abbia attraversato con il rosso: sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Sesto, intervenuta sul posto per i rilievi.

Le condizioni dell'84enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'anziano è stato stabilizzato e accompagnato al pronto soccorso del San Raffaele, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita.