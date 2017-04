Settala, incidente sulla Paullese: coinvolte diverse auto, sette feriti e traffico bloccato

Traffico bloccato e sette persone soccorse dal 118. Sono le conseguenze di un incidente stradale tra diverse auto avvenuto sulla Strada Statale 415, la Paullese, all'altezza del comune milanese di Settala.

E' avvenuto poco prima delle diciannove e trenta di mercoledì. Ne dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato tre ambulanze e un'automedica. Le persone coinvolte - tra i quali anche una minore di tre anni - non sono in gravi condizioni e sono state tutte soccorse in codice verde: sono stati trasportati all'ospedale di Melzo, Melegnano e San Donato.

I carabinieri hanno fatto i rilievi per ricostruire e comprendere la dinamica dell'incidente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.