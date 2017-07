Incidente a Settimo Milanese, auto si ribalta e finisce nel campo: 30enne in fin di vita

Un uomo di trent'anni lotta tra la vita e la morte dopo un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 15 luglio a Settimo Milanese, comune alle porte di Milano. Il sinistro alle prime luci dell'alba: alle 5.30, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

La sua automobile è stata trovata ribaltata in un campo, il 30enne invece è stato trovato fuori dall'abitacolo. Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, non cosciente e con diversi traumi sul corpo, è stato intubato e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda. È in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho.